Tuingereedschap weg uit schuur Kristof Pieters

08 januari 2019

Uit een schuur in de Waasmunsterbaan in Lokeren werd tuingereedschap gestolen. De schuur was niet afgesloten. De dieven gingen onder meer aan de haal met een elektrische snoeischaar. De diefstal werd maandag vastgesteld.