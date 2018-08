Truckers met een hart breken record 29 augustus 2018

Meer dan 200 vrachtwagenchauffers verleenden afgelopen weekend hun medewerking aan een nieuwe editie van 'Truckers met een hart'. Dat is een nieuw deelnemersrecord. "Met dit aantal zitten we meteen aan onze limiet", klinkt het bij de organisatoren. Enkele tientallen andersvalide kinderen palmden zondag de passagierszetel in naast hun chauffeur om het parcours van de stoet mee te volgen. Hun passage ging niet onopgemerkt voorbij door het luide getoeter van de vrachtwagens.





(YDS)