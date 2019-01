Trucker zonder geldig rijbewijs negeert verbodsbord Kristof Pieters

10 januari 2019

14u10 0

De politie van Lokeren heeft een trucker tegengehouden nadat die woensdagmiddag rond 13 uur een verbodsbord had genegeerd en de Markt opreed. Elke woensdag houdt de politie tijdens de opkuis van de wekelijkse markt toezicht zodat de technische dienst op een veilige manier kan werken. Omdat de vrachtwagenchauffeur het verbodsbord had genegeerd, volgde een controle. Daaruit bleek dat de vrachtwagen niet verzekerd was en dat de bestuurder niet over een geldig rijbewijs beschikte. Het gevolg was dat de vrachtwagen getakeld werd.