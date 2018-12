Travestiet Lolita is kandidate voor titel Prinses Carnaval: “Geen schrik voor negatieve reacties” Yannick De Spiegeleir

04 december 2018

18u01 4 Lokeren De Lokerse carnavalisten kunnen dit jaar uitpakken met een opmerkelijke primeur. Voor de eerste keer in Vlaanderen stelt een travestiet zich kandidaat om Prinses Carnaval te worden. Met zijn alter ego ‘Lolita Lo’ doet Lorenzo Van der Stiggel (27) een gooi naar de titel. “Als Lolita durf ik de show te stelen”, zegt de kandidaat-prinses.

Het was dit jaar even wachten op witte rook in Lokeren. Even leek de carnavalisten af te stevenen op een editie zonder Prins of Prinses. Met de 27-jarige Lorenzo Van der Stiggel staat er in laatste instantie nu toch een kandidaat op.

Al verdwijnt Lorenzo naar de achtergrond bij de verkiezing. “Ik ga voor de titel als Lolita en niet als Lorenzo”, benadrukt de kersverse kandidate ‘Prinses Carnaval’. “Zelf noem ik me liever showqueen dan travestiet, want aan dat laatste woord hangt soms wat een negatieve connotatie.” Een totale onbekende in de carnavalswereld is Lorenzo niet. Zijn travestiegezelschap ‘The Fancy Sisters’ neemt al enkele jaren deel aan de carnavalsstoet en pakt dit jaar ook uit met een eigen wagen. “Ik kom ook uit een carnavalsfamilie. Mijn grootvader had een eigen orde in Gent en als 10-jarige heb ik ooit nog deelgenomen aan een prinsverkiezing. Helaas ging mijn broer toen lopen met de titel, maar kijk 17 jaar later volgt er een herkansing. Tijdsgebrek deed me nog even twijfelen om me dit jaar kandidaat te stellen, maar de goesting was te groot en ook de steun van het hele team van de Fancy Sisters heeft me over de streep getrokken.”

Schrik dat zijn kandidatuur slecht zal vallen bij sommige mensen heeft Lorenzo niet. “Neen, ik ben niet angstig dat er negatieve reacties zullen volgen. Op onze optredens met The Fancy Sisters zal een enkeling ook wel eens kritiek uiten. Ik zal me wel verdedigen, maar raken doet het me niet. Als onderhoudstechnieker kan ik mijn mannetje staan”, lacht hij.

Bij de Orde van de Raepe gingen ze niet over één nacht ijs om de kandidatuur van Lolita te aanvaarden. “Maar dat doen we nooit. Als iemand zich kandidaat stelt, screenen we die grondig om achteraf problemen te vermijden”, zegt secretaris Jorgen De Grande. Dat mannen zich in vrouwen verkleden is op zich ook niet nieuw in de carnavalswereld. “Wel als het om de leidende figuur van Prins of Prinses Carnaval gaat, maar als carnavalsorde moeten we meegaan met onze tijd en taboes durven doorbreken. Rond de eeuwwisseling hebben we het in onze statuten ook mogelijk gemaakt dat vrouwen zich kandidaat konden stellen om de titel te dragen.” De Grande verwacht dat de kandidatuur ook een extra boost kan geven aan het carnavalsgebeuren in de Durmestad. “Omdat het de eerste keer is, verwachten we wel dat hier reacties op zullen komen, we hopen voornamelijk in positieve zijn.”