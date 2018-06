Transmigranten betrapt 12 juni 2018

02u52 0

De politie van Lokeren trof gisterenochtend in de Nieuwe Molenstraat vier personen uit Eritrea aan. Eén van hen kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten.





De drie andere personen werden in de loop van de namiddag overgebracht naar een gesloten asielcentrum in Steenokkerzeel. Vorige week donderdag werden ook al zes transmigranten uit Soedan aangetroffen. 's Anderendaags kregen vijf van hen een bevel om het grondgebied te verlaten.





De zesde persoon werd overgebracht naar Merksplas. (PKM)