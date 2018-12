Tractortoet verlicht Heiendse straten met meer dan 155 tractoren Yannick De Spiegeleir

21 december 2018

17u20 0 Lokeren Op zondag 23 december organiseren de Landelijke Gilden en KLJ van Lokeren-Heiende voor het 2e jaar op rij een verlichte tractorstoet. Met meer dan 155 tractoren zorgen ze ook dit jaar voor een uniek schouwspel doorheen de Heiendse straten en omstreken.

Zowel toeschouwers als tractoren zijn welkom vanaf 18u aan het Tuincentrum Renaat Achten - Beerveldestraat 64 te Lokeren. Daar kan er genoten worden van allerlei versnaperingen, sfeermuziek en een gezellig kampvuur. Omstreeks 20u gaat de stoet van start. De tractoren komen aan op dezelfde locatie, waarna een prijsuitreiking voor de best versierde tractoren doorgaat.

Deelnemen is volledig gratis en inschrijven vooraf is niet nodig. We vragen aan alle bestuurders om zich aan de wegcode te houden en een seintje te geven aan hun verzekering. De deelnemers krijgen een leuk gadget en ook een drankje voor onderweg.

De opbrengsten van dit initiatief gaan voor een deel naar de bouw van nieuwe jeugdlokalen. KLJ Lokeren-Heiende is namelijk een steeds groeiende jeugdbeweging, met een ledenaantal waarbij de teller op 130 staat.