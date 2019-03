Toptalent Brady (15) moet fiets aan de haak hangen door hartafwijking: “Een zware inspanning kan hem het leven kosten” Jeroen Desmecht

07 maart 2019

19u24 0 Lokeren Pienter, ambitieus maar vooral gebéten door de koers. Toch moet Brady Symoens (15) uit Lokeren de fiets definitief aan de haak hangen: voor de start van het wielerseizoen liet Symoens een verplicht elektrocardiogram van zijn hart nemen. Geen wolkje aan de lucht, zo bleek. Toch wou mama Cindy het zekere voor het onzekere nemen. Ze trok met haar zoon naar het ziekenhuis en liet een echo nemen van zijn hart. “Daar bleek dat hij een uitstulping heeft aan zijn aorta. Een zware inspanning kan hem zijn leven kosten.”

Het nieuws kwam als donderslag bij heldere hemel voor Brady en zijn familie. Wielrennen zit namelijk in zijn bloed. “Op z’n 9 jaar won hij een tijdrit met een gemiddelde snelheid van 35 kilometer per uur. Een betere tijd dan de winnaar van de 11-jarigen op hetzelfde parcours”, zegt mama Cindy trots. “Ook zijn grootvader, Roger Bellens, was kort na de oorlog profrenner.”

De jonge wielrenner was sinds oktober van start gegaan met een trainer en was helemaal klaar voor zijn seizoen bij de nieuwelingen. “Ik trainde vijf tot zes dagen per week”, klinkt het. “Telkens in sessies van 2 uur.”

Wielrennen deed Brady bij het Rudyco Cycling team uit Hamme. Voor de start van het seizoen ging Brady langs bij een sportarts voor een elektrocardiogram. “Een verplichte controle als je een vergunning wil krijgen”, weet mama Cindy Bellens. “Noem het gerust beroepsmisvorming, maar zo’n test zegt lang niet alles. Ik wou zeker zijn.”

Daarom trok Cindy met haar zoon naar het ziekenhuis. “Toen kwam de aap uit de mouw”, zegt Brady. “Uit een echo van mijn hart bleek dat ik een verdikking heb op mijn aortawortel.”

Door die verdikking kan de aorta bij een zware inspanning scheuren, wat de jongeman zijn leven zou kosten. ”Bij een inspanning verhogen de hartslag en de bloeddruk. Dat zorgt voor meer druk op de aorta”; zegt Cindy. “Hij voelt zich momenteel kerngezond, wat het extra moeilijk maakt.”

Want stilzitten, daar is hij niet zo goed in. “Ik kwam de dag nadien thuis van school en ik ben meteen in mijn koerskleren gekropen”, vertelt Brady. “Mijn truitje zat al over mijn hoofd toen ik doorhad dat ik niet meer kan gaan trainen. Echt balen.”

“Enkele dagen terug was hij samen met zijn broer aan het fietsen, toen die plots een sprintje trok. Brady - competitief als hij is - ging natuurlijk meteen in de achtervolging. Ik heb ze toen allebei onder hun voeten gegeven”, zegt Cindy. “Ik heb hem er toch mooi afgetrokken”, reageert Brady al lachend.

Waarschuwing

Voor hun plezier naar de media stappen met hun verhaal doet het gezin niet. “We doen ons verhaal vooral om een duidelijk signaal te geven. Veel jonge renners staan onder hevige fysieke druk. Dat is niet zonder risico’s. De extra testen bij de cardioloog hebben ons in totaal een half uurtje tijd gekost. Ook het prijskaartje is heel relatief als je weet hoeveel geld ouders spenderen aan de fietsen van de jonge wielrenners. Een echografie van het hart zou eigenlijk verplicht moeten zijn.”

Skateboarden, chinees studeren en schaken

In zak en as zit Brady gelukkig niet. Ondanks het afscheid van de koers, weet de jongeman zich maar al te goed bezig te houden. “Ik heb altijd opgekeken naar Tiesj Benoot (Lotto Soudal). Een professionele wielercarrière én studeren, dat was mijn doel”, klinkt het. “Ik volg momenteel Wiskunde-wetenschappen aan het KA Lokeren. Daarbovenop volg ik een opleiding Chinees en Italiaans. Ik ga ook regelmatig schaken met mijn vrienden.”

En sporten? Ook dat doet Brady nog regelmatig. “Ik sta sinds het slechte nieuws elke dag op mijn skateboard. Aangezien er geen rechtstreekse competitie is, is het makkelijker om mijzelf in bedwang te houden”, klinkt het. “Ach ja, wie weet word ik daar ooit wel kampioen in.”