Topprogramma voor 25 jaar Fonnefeesten FESTIVAL VIERT JUBILEUM MET NIEUW LOGO KATRIJN DE BLESER

07 juli 2018

02u43 0 Lokeren De Fonnefeesten pakken voor hun 25e editie uit met een sterke affiche. Behalve namen als Intergalactic Lovers, Raymond Van het Groenewoud, Pat Krimson en CPEX, hebben ze ook een nieuw logo. "Wit-zwart in plaats van zwart-wit."

"Ons nieuw logo is niet langer zwart-wit wat de voorbije 25 jaar wel het geval was. Voor onze jubileumeditie lieten we een nieuw logo maken. 3Motion ontwierp het logo, jawel, deze keer pakten we het professioneel aan. Het werd een strakkere compositie dan de fantasiefiguren van de voorbije jaren. We kozen nu ook voor wit-zwart. Een logo in veel kleuren zou immers niet bij de Fonnefeesten passen", zegt voorzitter Bart Mertens.





Sympathiek

Daarmee blijven de Fonnefeesten, het kleine broertje van de Lokerse Feesten, hun sympathieke zelf. Het festival dat sinds enkele jaren doorgaat in het Prinses Josephine-Charlottepark in Lokeren duurt tien dagen, net op hetzelfde moment als de Lokerse Feesten en is nog steeds gratis toegankelijk. "Dat kunnen we enkel dankzij onze vele sponsors. Die krijgen dan ook een prominente plaats op de zijvleugels van het podium dat dit jaar ook wat breder wordt gemaakt. Neem daarbij de drankverkoop en de foodstreet en zo kunnen we de Fonnefeesten nog steeds gratis houden", zegt Mertens.





Visje

Toen de Fonnefeesten 25 jaar geleden voor het eerst georganiseerd werden op de Vismijn, hadden de stichters nooit verwacht dat de feesten zouden uitgroeien tot zo'n groot festival. "We hebben nooit de ambitie gehad om zo groot te worden. Vooral met de verhuis naar het Josephine Charlottepark is het allemaal een beetje ontploft in ons gezicht. Gelukkig hebben we een fantastisch team dat alles zomaar blijft bolwerken", zegt de voorzitter. Anno 1994, toen de Lokerse Feesten verhuisden naar de Grote Kaai, werden in een cafeetje aan de Vismijn de eerste plannen gesmeed voor de oprichting van de Fonnefeesten. Een visje dat op een bierkaartje getekend werd, vormde het logo en ze noemden het festival naar 'De Fonne', een bekende Lokeraar. Vandaag 25 jaar later, hebben ze een gloednieuw logo en een uitgebreide feestaffiche klaar.





Op vrijdag 3 augustus openen de Fonnefeesten naar goede gewoonte met de Nostalgie Classics Party. Zaterdag is het meteen de beurt aan Intergalactic Lovers en Regi. Zondag begint het feest al om 12 uur 's middags met alweer een klepper: Johan Verminnen. 's Avonds is het onder andere aan Clement Peerens Explosition en Robert Abigail. De dagen die volgen komen onder andere ook Dreadzone, Pat Krimson, Sven Van Hees, Zap Mama, Level 42 en Raymond Van het Groenewoud langs. Op vrijdag 10 augustus is er de Stubru-party 'Was het nu 80, 90 of 2000?'





Het volledige programma en de praktische informatie is te vinden op www.fonnefeesten.be.