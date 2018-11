Toneelgroep Kameleon brengt per(r)ongeluk op de planken Yannick De Spiegeleir

20 november 2018

In de Torenzaal kan je op zaterdag 1 zondag 2 vrijdag 7 en zondag 8 december naar de romantische komedie Per(r)ongeluk gaan kijken. Toneelgroep Kameleon brengt het stuk op de planken.

Frederik en Isabelle hebben op het laatste perron van het station, perron 12, ruzie over hun toekomstig huwelijksfeest. Kwaad omdat ze haar zin niet krijgt gooit Isabelle haar dure verlovingsring die ze van Frederik heeft gekregen weg over de balustrade aan de rand van het perron. De ring komt terecht op een lager gelegen braakliggend stuk terrein waar een aantal clochards en bedelaars huizen onder de twee bruggen van het station. In de buurt wordt dit terrein, perron 13 genoemd. Als Frederik even later op het terrein verschijnt om de ring te zoeken, blijkt deze onvindbaar.

Meer informatie en tickets zijn terug te vinden via www.toneelgroepkameleon.be. Volwassenen betalen 9 euro. Tickets voor jongeren onder 12 jaar kosten 4 euro.