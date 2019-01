Toneelgezelschap Heirbrug brengt blijspel op de planken Yannick De Spiegeleir

15 januari 2019

15u07 0 Lokeren Voor het 36e jaar op rij staat Toneelgezelschap Heirbrug vanaf dit weekend op de planken met het blijspel ‘Het testament van zatte Kamiel’. Het stuk van Willy Gilis Pools wordt geregisseerd door Hugo Hubrecht.

Dréke is een levenslustige gepensioneerde melkboer die al 8 jaar weduwnaar is en erg eenzaam is. Van de buurvrouwen en vooral van zijn dochter Elza en haar man, krijgt hij niet veel vriendschap. De dagen waarop Greetje komt kuisen zijn voor hem een aangename afwisseling. Hij besluit eens uit te testen hoe populair hij zou worden als de mensen in zijn omgeving zouden denken dat hij rijk is.

Het stuk gaat dit weekend in première op zaterdag 19 januari om 20 uur. De andere speeldata zijn zondag 20 januari om 15 uur, vrijdag 25 januari om 20 uur, zaterdag 26 januari om 20 uur en zondag 27 januari om 15 uur. Inlichtingen bij Hugo Hubrecht: 09/ 348.83.90 of via www.toneelheirbrug.net.