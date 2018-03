Tom Tom ontvangt Thang 16 maart 2018

De Lokerse Tom Tom Club strijkt op zaterdag 24 maart neer in de Kaarderslaan 11b. Naast unieke sfeer en inkleding mag je je verwachten aan een mix van herkenbare plaatjes en stijlen. Ook prijkt de naam van Thang op de affiche. De bekende Gentse dj viert 20 jaar achter de draaitafels met zijn 'ThangK You Tour' langs de plezantste clubs van het land. Het feestje is enkel toegankelijk voor wie 21 jaar of ouder is. Tickets kosten 8 euro. Wie een groepsticket koopt met 8 personen betaalt slechts 54 euro. Er is ook een taxidienst van en naar de 'Tom Tom Hangar'. Info, tickets en reservaties van de taxidienst via het Facebookevenement 'Tom Tom Club / ThangK You Tour'. (YDS)