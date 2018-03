Toeristische postkaarten 29 maart 2018

02u44 0

Voor het themajaar 'L'eau-keren, Waterstad 2018' brengt Infopunt Toerisme een reeks postkaarten uit. Echte hebbedingetjes voor de Lokeraar. Iedere maand tot het einde van het jaar kan je een kaartje ophalen in het Infopunt Toerisme. De eerste prentkaart met een foto van de Buylaers is genomen door Paul Durinck en is vanaf dinsdag 3 april beschikbaar. Meer info via toerisme@lokeren.be. (YDS)