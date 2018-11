Tiener tweemaal weggelopen op één dag tijd Kristof Pieters

28 november 2018

16u48 0

De politie van Lokeren heeft dinsdag tweemaal een zoekactie moeten organiseren voor een tiener die was weggelopen uit een instelling in Lokeren. De eerste keer dat de 16-jarige het hazenpad koos was om 10.30 uur. De politie vond de tiener terug, maar korte tijd later liep deze opnieuw weg. Uiteindelijk keerde de wegloper ’s avonds spontaan terug naar de instelling.