Tickets voor halve finale WK voetbal, maar vliegtuig strandt in Frankfurt 14 juli 2018

02u33 0 Lokeren Op het laatste nippertje nog een ticket kunnen bemachtigen om onze Rode Duivels live de halve finale te zien spelen. Om dan te stranden in Frankfurt en bijna de match zelfs op het scherm te missen. Pascal Coppieters en Glenn De Neef zijn daarmee de grootste pechvogels van het WK.

"885 euro per persoon zijn we kwijt. Voor niks", zegt Pascal Coppieters uit Lokeren. "Al mijn hele leven lang ben ik een grote voetbalfan. Als kleine jongen speelde ik bij Sporting Lokeren en nadien maakte ik de stap naar het liefhebbersvoetbal waar ik samen met kameraad Glenn De Neef speel. We zijn allebei supporter van Lokeren en als trouwe fans gaan we ook al eens mee als ze binnen Europa een match spelen", zegt Pascal. "Afgelopen zondag kon Glenn via de website van Fifa nog twee tickets bemachtigen voor de halve finale van de Rode Duivels in Rusland. Dat zou een unieke kans worden. Ik ben 49 jaar. De kans dat we dit ooit nog meemaken is klein, dus we keken er enorm naar uit."





Technische panne

Omdat ze de tickets, die 285 dollar per stuk kostten, pas zondag konden bemachtigen was er geen plaats meer op de fanvluchten. "We gingen op zoek naar een alternatieve reisroute en die vonden we. Via Frankfurt zouden we naar Stockholm vliegen en vanaf daar dan naar Sint-Petersburg. Dinsdagvoormiddag kwamen we aan in Frankfurt na een rit van vier uur. Daar bleek dat er een technische panne was aan het vliegtuig zodat we onze aansluiting zouden missen."





De twee betaalden alles vooraf al, in totaal goed voor 885 euro per persoon. Ze keerden dan maar terug naar huis zonder geld en zonder de ervaring van een halve finale WK voetbal live mee te maken. "Pas anderhalf uur voor de aftrap waren we terug in Lokeren, waar we de hele match dan maar thuis op de televisie hebben gevolgd", zegt Pascal. "De luchtvaartmaatschappij zegt dat we onze centen niet kunnen terugkrijgen, maar we hopen vooral op een compensatie of een reactie van de Belgische voetbalbond of van de Rode Duivels zelf."





Geen twee keer

Of de twee vandaag dan naar Rusland gaan voor de kleine finale? "Het is ons gelukt om onze echtgenotes één keer te overtuigen om zoveel geld te spenderen aan voetbal, een tweede keer krijgen we dat zeker niet verkocht", aldus de voetbalfans. (KDBB)