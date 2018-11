The N.O. Train Jazzband speelt kerstconcert in Jazzklub Yannick De Spiegeleir

30 november 2018

19u58 0

Naar goede gewoonte sluit de The N.O. Train Jazzband de eerste seizoenshelft in de Lokerse Jazzklub af op zaterdag 22 december om 22.30 uur in de kantine van AVLO. Dit vitale oude-stijlorkest speelt onder de kerstlampions. Traditioneel is er de kersttombola tijdens de pauze. In het kader van Music For Life gaat de opbrengst van de soep- en croque monsieurverkoop tijdens dit concert naar Alderande. De bezetting van de band: Lajos Van Peteghem (trombone), Danny Verleyen (saxofoon en klarinet), Jan De Coninck(trompet), Guido Ros (piano), Arnold De Schepper (bas) Bart Robrecht (banjo) en Koen Van Peteghem (drums). Leden betalen 3 euro inkom, niet-leden 5 euro.