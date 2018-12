Tg Horzel brengt nieuwe productie op de planken Yannick De Spiegeleir

06 december 2018

15u50 0 Lokeren De Lokerse theatergroep Tg Horzel staat binnenkort op de planken met het nieuwe toneelstuk ‘Waaronder 7 kinderen’.

Een jaar na een vreselijk voorval waarbij zeven kinderen omkwamen probeert een dorpsgemeenschap recht te krabbelen en de gebeurtenissen achter zich te laten. Een groot herdenkingsfeest wordt op poten gezet om de overledenen te eren. Wanneer net die dag de bakkerszoon uit het raam valt, worden de festiviteiten onderbroken en gaan de hellepoorten terug open. Angst en verlangen, lust en leed komen bovendrijven in de nasleep van het drama. Waaronder 7 kinderen is een wrang maar hilarisch portret van hoe we collectief omgaan met onze trauma’s. Er zijn voorstellingen in de Torenzaal op vrijdag 14 december, zaterdag 15 december, zondag 16 december, donderdag 20 december, vrijdag 21 december en zaterdag 22 december. Tickets kosten 10 euro. Jongeren onder 21 jaar, zestigplussers en Open Doekleden hebben recht op 1 euro korting. Reserveren is mogelijk via www.tghorzel.be/tickets/ of reservaties@tghorzel.be.