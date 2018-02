Terreurniveau 3 blijft voor evenementen 14 februari 2018

Het nationale terreurniveau werd door het coördinatieorgaan voor het dreigingsniveau OCAD onlangs bijgesteld van 3 naar 2.





Naar aanleiding van die beslissing peilde raadslid Marc Beuseling (Groen) naar de veiligheidsmaatregelen bij evenementen in Lokeren. "De stad noch de politie is voorstander om de veiligheidsmaatregelen terug te schroeven. Er zijn betonblokken aangekocht en die zullen we blijven gebruiken. Wat wel een gevolg is van de verlaging van het dreigingsniveau, is dat er tijdens wedstrijden van Sporting Lokeren iets minder 'saccochen' gecontroleerd zullen worden", grapte burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD). (YDS)