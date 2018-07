TELEX Lokerse Feesten 31 juli 2018

Dagtickets voor vrijdag 3 augustus uitverkocht

De dagtickets voor vrijdag 3 augustus zijn allemaal de deur uit. Die dag staan onder andere Simple Minds, Arsenal en Jasper Steverlinck op het podium van de Lokerse Feesten. Magnus dj-set staat ook op de affiche die dag.





Wie er graag tien dagen bij wil zijn en nog een combiticket wil bemachtigen, moet snel zijn, want ook die zijn bijna uitverkocht. Dat is ook het geval voor maandag 6 augustus, de dag van de Vlaamse artiest met onder andere Clouseau, Bart Peeters, Niels Destadsbader en Discobaar A Moeder.





Voor de andere dagen zijn er nog genoeg tickets beschikbaar. Tickets via www.lokersefeesten.be.





Blackwave. vervangt Gucci Mane

Blackwave. komt naar de Lokerse Feesten. Dat maakte de organisatie gisteren nog bekend. Vorige week annuleerde Gucci Mane nog en daarop gingen de organisatoren op zoek naar een waardige vervanger om het programma van de Lokerse Feesten te vervolledigen.





Het Antwerpse hiphopduo Blackwave. brak door met 'Elusive' (ft David Ngyah). Het duo heeft een ijzersterke live-reputatie en stond vorige maand nog op Rock Werchter als afsluiter van de Klub C. De videoclip van nieuwe single 'Whasgood?!' ging in première op Billboard, en in het najaar verschijnt het langverwachte debuutalbum.