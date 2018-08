Telex Lokerse Feesten 09 augustus 2018

Storm verstoort optreden Triggerfinger

Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag raasde een korte maar krachtige storm over het festivalterrein van de Lokerse Feesten. Dat gebeurde net op het moment dat Triggerfinger begon te spelen. Na drie nummers werd het optreden stilgelegd. Festivalgangers mochten even schuilen in de sporthal naast het terrein. Toen de storm na tien minuten verminderde, wilden de muzikanten van Triggerfinger hun optreden gewoon voortzetten, maar de muziekinstallatie liet het afweten. Dan maar een geïmproviseerde dj-set met laptops zodat de festivalgangers die op het terrein achtergebleven waren toch nog een dansje konden doen.





The Guru Guru in plaats van Airways

De Engelse indierockband Airways zegde gisteren op het laatste moment nog af. Volgens de planning zouden ze om 19.40 uur optreden in de Red Bull Elektropedia Room. Maar de band liet weten dat de zanger een zware keelontsteking heeft en daardoor niet op het podium kan verschijnen. De organisatie van de Lokerse Feesten kon op het laatste moment nog een andere band strikken. Dat werd The Guru Guru. Ze brachten Borderline Rock. Een leadzanger, koortsige gitaren en een beat. Hun eigen versie van de indie-math-psycho-noise. Eerder stonden ze ook al op Sziget, Pukkelpop, Incubate, Ancienne Belgique en Rock Herk.