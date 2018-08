Telex Lokerse Feesten 11 augustus 2018

02u35 0

Dan toch vuurwerk als afsluiter

Het traditionele vuurwerk dat de Lokerse Feesten naar goede gewoonte afsluit, mag dan toch doorgaan. Eerder was er even twijfel over omdat het provinciebestuur een verbod op vuurwerk oplegde.





Met het hete en droge weer was het brandgevaar te groot als er vuurwerk zou worden afgeschoten. Omdat het de voorbije dagen al enkele keren regende, werd er opnieuw rond de tafel gezeten. De stadsdiensten, de provinciegouverneur en de stedelijke ambtenaar noodplanning beslisten dat het vuurwerk toch kan doorgaan, op voorwaarde dat de strikte maatregelen die in het verleden al toegepast werden ook nu worden uitgevoerd. Het vuurwerk wordt zondagavond om 22 uur afgestoken.