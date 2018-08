Telex Lokerse Feesten 08 augustus 2018

Extra verkeersmaatregelen

Vandaag blijft de feestzone de hele dag afgesloten voor het verkeer omdat de wekelijkse markt doorgaat op de Sportlaan tot aan de Koning Albertlaan. Deze voormiddag wordt de feestzone afgesloten en dat doorlopend tot donderdagochtend om 8 uur.





Vandaag gaat er ook een wielerwedstrijd door. De start is voorzien om 15 uur en de wedstrijd gaat langs volgende straten: Vredegerechtstraat, H. Van de Vijverstraat, Daknamstraat, Daknam-Dorp, Middendam, Pontweg, Sinaaistraat, Karrestraat, Bosstraat, Slagveldstraat, Beukenlaan, Uebergdreef, Groendreef, kruispunt N70 oversteken en opnieuw de Vredegerechtstraat in. Het einde is voorzien rond 18 uur. Vanaf dan is er opnieuw gewoon verkeer mogelijk, rekening houdend met de maatregelen die gelden voor de Lokerse Feesten.





Kindernamiddag op Fonnefeesten

Vanmiddag om 15 uur gaat in het Prinses Josephine Charlottepark de kindernamiddag van start. "De hele namiddag is het grote speelbos voorbehouden voor ridders en prinsessen. Onze huisdj's Keppie en Pokkie luisteren deze ridderlijke namiddag op hun eigen wijze op", klinkt het bij de organisatoren van de Fonnefeesten. De kindernamiddag is, net als de rest van de Fonnefeesten, helemaal gratis toegankelijk.