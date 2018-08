Telex Lokerse Feesten 06 augustus 2018

Zoals steeds tijdens de Lokerse Feesten, wordt een groot deel van het centrum volledig afgesloten voor het verkeer. Zo is er geen verkeer toegelaten op de Grote Kaai, de Markt, de Groentemarkt, een deel van de Prosper Thuysbaertlaan, en de Stationsstraat tussen de Gasstraat en de Pr. Thuysbaertlaan. Het deel van de Markt tussen de Poststraat en het kerkplein blijft steeds toegankelijk. Nieuw dit jaar is dat vanaf het moment dat de feestzone afgesloten wordt, ook het deel van de Stationsstraat voorbij de Gasstraat afgesloten wordt. Vanaf het Stationsplein kan je niet rechtstreeks de Stationsstraat inrijden. Er wordt een lus gecreëerd via de Pompierstraat, de Gasstraat en de Stationsstraat richting Stationsplein. In dat deel van de Stationsstraat wordt dan in tegengestelde richting gereden.





De Lokerse Feesten zijn afgelopen weekend behoorlijk rustig verlopen, met uitzondering van enkelen die iets te veel gedronken hadden.





De politie meldt dat een zwaar dronken man van 49 jaar op de Fonnefeesten probeerde te betalen met een vals biljet van 100 euro. Hij mocht de nacht in de cel doorbrengen, wat hem 200 euro kostte.





Een zwaar dronken vrouw belandde op de spoeddienst. Ze kon de hulpverleners nog laten weten wat haar naam en geboortedatum waren, maar moest het antwoord schuldig blijven toen haar gevraagd werd van welke planeet ze afkomstig is. Ze werd bestuurlijk aangehouden.





Op de Grote Kaai was er nog een vechtpartij, waarbij een man met zijn knie tegen de stoeprand botste. Het gevolg was een gebroken knieschijf. De tegenpartij ging ervandoor. De politie onderzoekt of er camerabeelden van het incident zijn.