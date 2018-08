TELEX Lokerse Feesten 01 augustus 2018

02u26 0

Korting voor maatschappelijk kwetsbare mensen





De Lokerse Feesten werkt met de vrijetijdspas. Dat wil zeggen dat maatschappelijk kwetsbare Lokeraars voor enkele euro's per dag mee kunnen feesten.





"Daarmee geven we mensen die anders niet naar een festival kunnen gaan omdat het budget het niet toelaat toch de kans om naar de Lokerse Feesten te komen", zegt voorzitter Jan Cools. "Mensen met een vrijetijdspas betalen twintig procent van het volledige bedrag, de Lokerse Feesten geven veertig procent korting en de overige veertig procent wordt betaald door de stad die daar subsidies voor krijgt."





De vrijetijdspas is enkel voor inwoners van Lokeren. "Maar we konden de korting openstellen via het Vakantieparticipatieproject Vlaanderen. Daarmee kunnen mensen uit heel Vlaanderen aan verlaagd tarief binnen tijdens de eerste vrijdag van de Lokerse Feesten en ook op maandag."