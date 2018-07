Tegen plantenbak 19 juli 2018

Er werd dinsdag vastgesteld dat een plantenbak in de Kerkstraat in Lokeren op onverklaarbare wijze heel wat averij had opgelopen.





Uit consultatie van de camerabeelden bleek de verdachte een vrouw te zijn die de bloemetjes had buitengezet. Haar identiteit is bij de politie intussen gekend. (PKM)