Tegen duiker 23 januari 2018

02u49 0

In de Hillarestraat in Sint-Niklaas ging zondagochtend een 22-jarige bestuurder uit de bocht gegaan. Hij belandde met zijn wagen tegen een duiker en moest door de brandweer bevrijd worden uit zijn voertuig. De chauffeur werd overgebracht naar het ziekenhuis. Er was geen levensgevaar. De politie nam een ademtest af. (PKM)