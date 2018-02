Techniekacademie overhandigt diploma's 20 februari 2018

Leerlingen van de Lokerse lagere scholen konden de voorbije maanden via tien sessies in twee verschillende scholen - VLOT-campus Sint-Teresiacollege of campus VTI en het Atheneum of Technisch Atheneum - de eerste kneepjes van een technische opleiding onder de knie krijgen tijdens de techniekacademie. Onlangs mochten ze hun diploma in ontvangst nemen op het Lokerse stadhuis.





(YDS)