Taxichauffeur beroofd 01 maart 2018

Een taxichauffeur uit Antwerpen zette dinsdag omstreeks middernacht een klant af in de Oud-Strijderslaan in Lokeren. In plaats van te betalen sloeg en schopte de klant de chauffeur en stal het geld uit zijn portefeuille. Hierna vluchtte hij te voet weg. De chauffeur moest verzorgd worden in het AZ Lokeren. De zaak wordt verder onderzocht.





(PKM)