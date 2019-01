Tarik (31) brengt Lokerse troeven in beeld met film: “Documentaire die over 50 jaar toont, hoe het leven in onze stad was” Yannick De Spiegeleir

21 januari 2019

17u53 0 Lokeren Wat valt er in Lokeren te rapen? Met die baseline in het achterhoofd brengt Lokeraar Tarik Yilmaz de veelzijdigheid van de Durmestad komende maanden in beeld. In het najaar wil hij zijn eerste langspeelfilm op groot scherm tonen aan de Lokeraar.

Zijn hoofdberoep is verkoper bij een multimediaketen, maar in zijn vrije tijd leeft de 31-jarige Tarik Yilmaz zich uit met zijn camera. Zo maakte hij herinneringsfilmpjes van koppels die in een huwelijksbootje stappen of zet hij de producten van lokale handelaars in de kijker.

Sinds twee jaar legt de jonge filmmakker zich ook toe op het in beeld brengen van de troeven van zijn thuishaven Lokeren. In een eerste filmpje dat druk bekeken en geliket werd via sociale media vatte hij de natuurpracht van het Bospark in een bijdrage van enkele minuten. Vorig jaar volgde een nieuw filmpje met een besneeuwd en kerstverlicht Lokeren.

Tijdsdocument

Na enkele korte videoclips en tal van lovende reacties broedt Tarik nu op een groter project. “In het najaar wil ik met ‘Lokeren. Wat valt er te rapen’ een eerste langere documentaire maken over mijn stad. Een film maken is al langer mijn droom, waarom dan niet de troeven van onze stad in beeld brengen? Het moet een tijdsdocument worden dat mensen die er over 50 jaar naar kijken duidelijk maakt hoe het leven in onze stad was anno 2019.”

Tarik nam al interviews af van onder meer burgemeester Filip Anthuenis en commissaris Rudi De Clercq van de lokale politie. Hij wil zoveel mogelijk aspecten van de Durmestad in zijn documentaire verwerken. “De achtergrond van welke Lokeraars voor mijn lens verschijnen, maakt niet uit. Zolang ze maar iets te vertellen hebben. Dat kan gaan over hun jeugdjaren, de evolutie die de stad heeft ondergaan, een sportieve prestatie en nog zoveel meer.”

Naast interviews wil de filmmaker ook verschillende locaties en festiviteiten in beeld brengen. “Met de Lokerse Feesten, Fonnefeesten, carnaval, Koveken en tal van andere organisaties telt onze stad heel wat activiteiten die de moeite waard zijn om in beeld te brengen. ‘Wat valt er in Lokeren te rapen?’ moet een toeristisch visitekaartje worden van onze stad.”

Als zijn project afgerond is dit najaar hoopt Tarik het resultaat op groot scherm te kunnen tonen aan de Lokeraars. “De opbrengst van de film wil ik schenken aan het goede doel.”

Wie zelf wil deelnemen aan de opnames van de langspeelfilm kan voor meer contact opnemen via tarikyilmaz@outlook.be of via de Facebookaccount Tarik Yilmaz.