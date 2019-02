Supportersactie #WijzijnLokeren wil fans mobiliseren: “Tonen dat onze club potentieel heeft ondanks degradatiezorgen” Yannick De Spiegeleir

27 februari 2019

13u29 0 Lokeren Mathematisch is het nog geen zekerheid, maar het lijkt een uitgemaakte zaak dat Sporting Lokeren volgend jaar niet meer in eerste klasse speelt. Om te onderstrepen dat de Wase voetbalclub een toekomst heeft, zetten de fans onder de noemer #wijzijnLokeren op zondag 17 maart een fandorp op de Markt en een optocht richting het stadion. “Het wordt geen rouwstoet, maar een toekomstmars”, zegt Lieven Hérie.

Het is dit seizoen geen pretje om een fan te zijn van Sporting Lokeren. Hun club staat al maanden op de laatste plaats in de Jupiler Pro League en recent nog werd de club vernoemd in de operatie ‘Propere Handen’ bij een onderzoek naar constructies met zwart geld. Alle doemberichten hielden een zestal Sportingfans niet tegen om een supportersactie in elkaar te boksen om het blazoen van hun favoriete ploeg op te poetsen.

Potentieel

De actie en de bijhorende hashtag #wijzijnLokeren circuleerde de afgelopen weken al op sociale media. “Noem het een ‘uit-de-kast-kom-actie’. We willen tonen dat we, ondanks alles, trots blijven op onze club én we willen tonen dat er potentieel is om verder op te bouwen", zeggen Hérie en Geert Van Laere, die als eerste met het idee voor de actie op de proppen kwam. De climax van de actie is gepland op zondag 17 maart: de dag dat Lokeren haar, voorlopig wellicht laatste, thuiswedstrijd in eerste klasse speelt tegen Cercle Brugge. “Op de Markt van Lokeren zal een fandorp staan waar we willen uitpakken met optredens van lokale dj’s en Lokerse paardenworsten en gebakjes”, zegt mede-initiatiefnemer Lieven Hérie. De actie zal hand in hand gaan met de start van de wielerwedstrijd Omloop van het Waasland die om 13.30 uur op de Markt start.

Om 16 uur vertrekken de fans in stoet naar het Daknamstadion. “Massale mobilisatie is het ordewoord. Als het lukt om 18.000 man te mobiliseren naar de Heizel, dan moet het ook lukken om op 17 maart 8.000 man naar Daknam te krijgen”, klinkt het ambitieus. “Het is niet de bedoeling om er een rouwstoet van te maken, wel een toekomstmars. We willen bruggen bouwen en tegenstellingen overstijgen.”

Mooiste herinnering

Een tweede luik van de actie is al aan de gang. In posts op verschillende fora en sociale media roepen de organisatoren de andere fans op om hun vroegste én mooiste herinnering aan Sporting Lokeren te delen. Ook (ex)-spelers, medewerkers en coryfeeën zullen meedoen aan de actie. Oud-speler Angelo Nijskens beet deze week de spits af. Hij blikte terug op een 8-1 winst tegen AA Gent in volle degradatiestrijd. “Iets wat ik nooit zal vergeten”, getuigt de Nederlandse oud-voetballer.

Er worden ook affiches verspreid die iedereen kan printen en aan zijn of haar raam hangen. Ook de club zelf én het Lokerse stadsbestuur ondersteunen de actie. “We geven logistieke ondersteuning aan het evenement op de Markt. Samen met de Lokerse Feesten is Sporting een belangrijk uithangbord voor onze stad. Uiteraard willen we deze positieve actie steunen”, zeggen schepen van Evenementen Claudine De Waele (Open Vld) en schepen van Sport Marjoleine De Ridder (CD&V). Intussen hangt er ook al een banner met het opschrift #wijzijnlokeren aan de gevel van het stadhuis.