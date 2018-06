Supporteren in stijl voor Rode Duivels 16 juni 2018

02u32 0

Dat ze bij Van de Velde Home langs de Zelebaan in Lokeren supporteren voor de Rode Duivels, valt niet te ontkennen.





Aan de gevel van het gebouw, langs de parking en in de voortuin werden tientallen zwarte, gele en rode parasols gehangen. "We supporteren mee in stijl tijdens het wereldkampioenschap voetbal", staat er te lezen.





Een slogan die past bij de banner van de winkel: 'Stijl is je eigen kleur bekennen'.





En wie zich binnen waagt, kan er ook badmatten en handdoeken in de Belgische driekleur kopen.





(KDBB/Foto GDR)