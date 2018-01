Studieondersteuning in bib 23 januari 2018

02u49 0

Schoolgaande kinderen en jongeren van zowel basis- als secundair onderwijs kunnen sinds deze week tot 15 juni elke maandag tussen 15.30 en 18 uur terecht in drie Gentse bibliotheken: bibliotheek De Krook en de wijkbibliotheken van Ledeberg en Nieuw Gent. Behalve tijdens schoolvakanties. Ze krijgen hulp bij hun digitale huiswerk van speciaal opgeleide vrijwilligers. Het pilootproject rond digitale studieondersteuning is een initiatief van Onderwijscentrum Gent, Bibliotheek De Krook en Digitaal.Talent@Gent/Digipolis. "Leerlingen hebben steeds vaker een computer nodig om hun huiswerk te maken, maar niet alle gezinnen beschikken daarover. Met dit project willen we hen helpen en ondersteunen", licht schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) toe. (YDS)