Stormwind rukt dak van serviceflats Hof Ter Engelen: “Pluim voor het personeel en de brandweer die snel ter plaatse waren” Yannick De Spiegeleir

11 maart 2019

13u30 4 Lokeren De storm van gisteren heeft een deel van het dak van de serviceflats van Hof Ter Engelen weggeblazen. De bewoners kwamen er met de schrik vanaf en werden tijdelijk geëvacueerd naar de cafetaria.

Willy De Witte en Elisabeth van der Eedt mochten vandaag al terugkeren naar hun flat op de derde verdieping. “Het was iets na de middag toen we een klap hoorden en vanuit het venster de isolatie van het dak op de grond zagen liggen”, vertelt Willy. In een mum van tijd was het personeel ter plaatse om hen en de andere bewoners te evacueren en op te vangen in cafetaria ’t Dobbelken. “Het was écht ongelooflijk hoe snel die mensen hier stonden, ook het personeel dat geen zondagdienst had en de directrice was meteen paraat. Een pluim voor die mensen, ook voor de brandweerlieden. Zij hebben ons bijgestaan om onze medicatie te gaan halen op de kamer”, zegt Elisabeth. Het koppel overnachtte bij hun kleindochter in Moerbeke. “We moesten daar toch zijn voor een feestje met onze achterkleinkinderen, maar we zijn wel blij dat we vandaag al kunnen terugkeren naar onze stek.”