Stickers van Schild en Vrienden duiken op in Bospark

26 februari 2019

Op borden en vuilbakken in het Lokerse stadspark Bospark doken vandaag verschillende stickers op met extreemrechtse slogans zoals ‘Linkse ratten, rol uw matten’, ‘It’s okay to be white’ of ‘liever dood, dan rood’. Het is onbekend wie de boodschappen heeft aangebracht, maar de stickers zijn te koop via de webshop van de extreemrechtse jongerenorganisatie ‘Schild en Vrienden’. Vermoedelijk werden de stickers aangebracht naar aanleiding van het incident dat zich afgelopen vrijdag afspeelde aan de schoolpoort van het Technisch Atheneum. Maandagavond werd de Lokerse gemeenteraad ook al verstoord door een actie van leden van het extreemrechtse Voorpost.