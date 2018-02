Stelende zussen in de boeien 09 februari 2018

Een 21-jarige vrouw uit Brugge werd woensdag, samen met haar 10 jaar oudere zus uit Lokeren, op heterdaad betrapt bij de diefstal van een aantal cosmeticaproducten en een horloge ten nadele van Kruidvat in Lokeren. Toen de politie ter plaatse kwam, werd één van de verdachten zowel verbaal als fysiek agressief. De twee vrouwen werden gearresteerd.





Beide verdachten werden gedagvaard in snelrecht en zullen zich op 28 februari moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde. (PKM)