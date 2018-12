Stelend koppel gevat dankzij camera’s Kristof Pieters

19 december 2018

18u30 0

De politie van Lokeren heeft een jong koppel opgepakt nadat ze een handelaar hadden beroofd op het Zand in Lokeren. Het slachtoffer alarmeerde dinsdag omstreeks 15 uur de politie met de melding dat een duo kort voordien een portefeuille met geld had gestolen uit zijn zaak. Bij consultatie van de camerabeelden zagen de agenten het verdacht duo wegvluchten in de richting van de Brugstraat. Beiden werden al snel geïdentificeerd. Ze zijn immers geen onbekenden bij de politie Lokeren én bij het parket. Het gaat om een jonge vrouw van 18 jaar en een 24-jarige man. De politie reed meteen naar de woning van één van de betrokkenen, en trof er beiden aan. Bij de huiszoeking werd het geldbedrag terug gevonden. De twee werden gearresteerd. Volgens de politie kon de zaak snel opgelost worden dankzij een combinatie van de camera’s én de kennis van de eigen medewerkers.