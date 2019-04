Stefaan en Lieven van Emiliani behalen recordaantal medailles op Special Olympics: “Fier op hun prestaties” Yannick De Spiegeleir

08 april 2019

18u45 0 Lokeren Het stadsbestuur heeft Lokeraars Stefaan Pyck en Lieven Mels van Emiliani in de bloemetjes gezet voor hun uitzonderlijke prestaties op de Special Olympics in Abu Dhabi. Samen haalden de twee andersvalide wieleratleten vijf medailles binnen voor ons land: een recordaantal voor onze stad. “We zijn ongelooflijk blij en fier met hun sportieve prestaties”, zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).

Het stadsbestuur bracht een hulde aan beide atleten, maar ook aan hun begeleiders en in het bijzonder aan hun trainer Gunther Van De Sompel. Emiliani heeft op sportief vlak de afgelopen jaren een flinke reputatie opgebouwd. Dat de atleten op wereldniveau kunnen deelnemen, en tonen welke sportieve talenten ze in hun mars hebben, is al een hele prestatie. Dit jaar was de medailleoogst bovendien groter dan ooit tevoren.

Voor Lieven Mels was het al zijn derde optreden op de Special Olympics. De wielrenner vergaarde twee keer zilver: zowel op de 5 kilometer wegrit als op de tijdrit. Hij haalde ook de bronzen medaille binnen op de 10 km wegrit.

Stefaan Pyck maakte zijn debuut op het Olympische toneel. Hij behaalde de gouden medaille op de 25 kilometer wegrit en zilver op de 10 kilometer tijdrit. Daarnaast greep hij een mooie 6de plaats op 15 kilometer wegrit. “Ik had wel een beetje zenuwen omdat het mijn eerste keer was, maar alles is vlot verlopen. Het was ook warmer in Abu Dhabi dan hier”, lacht Stefaan.

Beide atleten mochten aantreden op het Formule 1-circuit van Abu Dhabi, het ‘Yas Marina Circuit’ en van alle fantastische faciliteiten ter plaatse gebruikmaken. Stefaan is in het dagelijks leven een begeleid werker bij ‘t Groenselof in Heiende en rijdt ook mee met de soepkar op zaterdag. Lieven is een begeleid werker bij de Lokale Politie van Lokeren en bij Sporting Lokeren.

Ook hun trainer Gunther Van De Sompel had een belangrijke hand in hun prestaties. Van De Sompel heeft een pak ervaring. Hij was er de afgelopen zestien jaar ook al bij op de Special Olympics in Shanghai, Athene en LA. “We zijn voor de Spelen geregeld gaan trainen. De conditie van Lieven en Stefaan stond op punt. Om hen optimaal voor te bereiden op het parcours hebben we veel over hellingen gereden zoals de viaduct over de E17 in Heiende. De trainingen hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen. Met temperaturen rond de 30 graden waren de weersomstandigheden ook ideaal in Abu Dhabi”, aldus een trotse trainer.

Beide atleten kregen uit handen van burgemeester Filip Anthuenis enkele boeken overhandigd als kroon op het werk voor hun prestatie.