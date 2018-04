Stedelijke kinderopvang viert jubileum in stijl 30 april 2018

De stedelijke kinderopvangdienst Patjoepelke bestaat in 2018 exact 40 jaar. Ook kinderopvang Wistik van Eksaarde zingt het al 44 jaar uit. De jubilea waren reden genoeg voor EVA Gezinswelzijn om afgelopen zaterdag een verjaardagsfeestje te bouwen in het sport- en jeugdcomplex. De kinderbegeleiders bouwden een mooi aanbod uit van activiteiten voor de kinderen en hun ouders. "Voor de toekomst hopen we dat de norm van 1 kinderbegeleider voor zes kinderen behouden blijft, want momenteel ligt er een scenario op tafel om het quotum voor 1 kinderbegeleider op te trekken naar 18 kinderen, maar dat is niet werkbaar", benadrukt Anne-Marie Joos, directeur van de EVA Gezinswelzijn. (YDS)