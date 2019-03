Start verkoop Lokerse Feesten-combitickets zorgt voor stormloop Yannick De Spiegeleir

30 maart 2019

20u22 0 Lokeren Het enthousiasme is groot voor de komende editie van de Lokerse Feesten deze zomer. Twee uur voor de start van de combiticketverkoop bij Dranken Van Eetvelde werden zaterdagochtend al fans gespot.

Ook Dries De Pauw en Wietse Ketels waren vroeg op post. “Het programma van de Feesten spreekt ons enorm aan dit jaar”, verduidelijken de vrienden. Vlak voor de start van de verkoop stond een lange wachtrij te schuiven op de parking van de drankencentrale. De organisatoren besloten dan maar om een kwartiertje vroeger aan de verkoop van de ‘early bird’-abonnementen te beginnen. Na een uur gingen meer dan 1.000 stuks de deur uit.

Wie geen early bird combiticket op de kop kon tikken kan vanaf maandag 1 april alweer terecht bij Dranken Van Eetvelde of via online aankoop, respectievelijk aan de prijzen van 165 en170 euro. Headliners dit jaar zijn onder meer The Chemical Brothers, Oscar and The Wolf, Christine and the Queens en Roisin Murphy.