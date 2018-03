Start to Triatlon 02 maart 2018

De Lokerse sportdienst lanceert in het voorjaar een lessenreeks 'Start to Triatlon'. Met de cursus stoomt de sportdienst deelnemers klaar voor een 1/8ste triatlon. Wekelijks staat er een begeleide zwemtraining en een fiets- of looptraining op het programma. Tevens krijgen de deelnemers ook een persoonlijk schema om extra trainingen individueel af te werken. Meer informatie bij Bart Nonneman door een mailtje te sturen naar info@endanseuse.be of op de infoavond woensdag 14 uur om 20 uur in de sporthal.





(YDS)