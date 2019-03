Stadsparken voor onbepaalde duur afgesloten door stormschade Yannick De Spiegeleir

12 maart 2019

15u06 0 Lokeren Het stadsbestuur heeft sinds gisteren bijna alle Lokerse parken gesloten: Bospark, Verloren Bos en Park ter Beuken. De storm van afgelopen weekend heeft bomen ontworteld, en takken losgerukt. De parken zijn niet veilig meer voor voetgangers en fietsers. Alleen het Joséphine Charlottepark heeft weinig stormschade geleden, daarom mag dat park openblijven.

Bospark, Verloren Bos en Park ter Beuken zijn sinds gisteren dicht, voor onbepaalde duur. De stadsdiensten hebben signalisatie geplaatst dat fietsen en wandelen er verboden is. Door de zware storm van vorig weekeinde zit er veel dood hout in de boomkruinen, en kunnen bomen onstabiel zijn. Bij de minste windstoot kan dat gevaar opleveren voor voetgangers en fietsers. In het Joséphine Charlottepark is de situatie veilig, dat is opengebleven (uiteraard buiten de zone die nu gesaneerd wordt door OVAM).

Daarnaast zijn de stadsdiensten volop aan het werk in de parken om dood hout, loshangende takken en ontwortelde bomen weg te halen. Dat gebeurt met zware machines, en ook om die reden is wandelen of fietsen in de parken nu geen verstandige optie.

De parken blijven dicht tot de situatie weer helemaal veilig is. Het stadsbestuur roept iedereen op om voorlopig – en dat zal al gauw enkele weken duren – uit de parken weg te blijven. “Wie er binnengaat, doet dat op eigen risico, gedraagt zich onverantwoordelijk, en is in overtreding”, waarschuwt de stad.