Stadsfestivals geven startschot voor opbouw 26 juli 2018

02u31 0

Over iets meer dan een week start een nieuwe editie van de Lokerse Feestweek. Op de Grote Kaai en in het Josephine Charlottepark verraden de eerste containers, heftrucks en stellingen dat de festivals voor de deur staan. De komende dagen zetten tientallen vrijwilligers hun schouders onder de opbouw van de stadsfestivals. Op de Grote Kaai geldt sinds gisterennamiddag een parkeerverbod. In ruil worden de Lokeraars straks wel getrakteerd op concerten van onder meer The Prodigy, Simple Minds en Clouseau. Op de Fonnefeesten prijken toppers Raymond van het Groenewoud, Level 42 en Zap Mama op de affiche. (YDS)