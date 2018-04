Stadsbestuur volgt buurtcomité VERKAVELINGSPLANNEN RUIMEN PLAATS VOOR AANLEG SPOELEPARK YANNICK DE SPIEGELEIR

19 april 2018

03u01 0 Lokeren Massaal buurtprotest werpt soms zijn vruchten af: dat bewijst het buurtcomité van de Spoelewijk. Met een petitie ondertekend door 754 bewoners heeft de wijkvereniging het stadsbestuur overtuigd om af te zien van haar verkavelingsplannen in de drukbevolkte wijk.

Het comité van de Spoele onderstreepte begin februari al met een onderbouwd dossier én een achterban van meer dan 750 Lokeraars dat het een stem was om rekening mee te houden. Concreet vroeg de actiegroep aan de stad om haar verkavelingsvergunning in te trekken en plaats te maken voor een landschapspark in de drukbevolkte wijk die snakt naar meer groen.





De stad heeft nu gehoor geven aan die oproep en trekt haar vraag tot verkavelingsvergunning en wegenis in. Dat vernam gemeenteraadslid en wijkbewoner Philippe Van Streydonck (N-VA) die eerder al zijn steun uitsprak aan het verzet. Schepen van Ruimtelijke Ordening Filip Liebaut (CD&V) bevestigt het nieuws. "De afgelopen jaren werd er gepoogd de Lokeraar te betrekken bij het bestuur, onder meer met de bevolkingsenquête 'Leg je Ei'. Het zou in die context al te gek zijn de wens van meer dan 750 Lokeraars te negeren. Het comité handelt vanuit de zorgzaamheid voor de buurt, die de stad met haar deelt. Bovendien ziet de stad als eigenaar geen financiële noodzaak om de gronden te realiseren", zegt de schepen.





Drie nieuwe groenpolen

"Met het Hoedhaarpark, Heirbrugpark en Uebergpark staan er tot slot reeds drie nieuwe groenpolen in de steigers in onze stad. De realisatie van een park in de Spoelewijk past in dit plaatje."





Frank Vermeulen, secretaris van het buurtcomité Spoelepark, reageert voorzichtig positief op het nieuws. "Dit is zeker en vast een eerste stap in de goede richting, maar we willen zeker niet te vroeg victorie kraaien. Als buurtcomité blijven we met een aantal vraagtekens zitten. De stad heeft het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied altijd gekoppeld aan de woonbehoefte. Wij blijven ervoor ijveren dat het Spoelepark een échte kans krijgt. De nood aan een groenpool in onze wijk is reëel. We dringen bij de stad dan ook aan om concrete acties te ondernemen voor een herbestemming."





Om haar standpunt te onderstrepen, maakt het buurtcomité maandagavond haar opwachting op de Lokerse gemeenteraad.





"Daar zullen we pleiten voor een verzoening van de bewoning, industrie én leefbaarheid in Lokeren Zuid met een ambitienota die onze visie toelicht", aldus Vermeulen. Schepen Liebaut reikt alvast de hand. "Na de verzaking aan de verkaveling zal verder werk dienen te moeten worden gemaakt, in overleg met de buurt, van de herbestemming van de gronden, daarbij wordt gedacht aan een zone voor bos-, spel en recreatie."