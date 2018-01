Stadsbellemannen showen nieuwe outfit 02u57 0 Foto Wannes Nimmegeers Stadsbelleman Ben Philips met nieuwe uniform en bel.

De Lokerse stadsbellemannen Bjorn Haegeman en Ben Philips hebben sinds kort een nieuw uniform. Haegeman en Philips namen vorig jaar de fakkel over van stadsbelleman Etienne Tempels die zijn bel aan de wilgen hing. De stad en de stedelijke raad voor Feestelijkheden lieten een groen pak op maat maken en een handbel in de huisstijl 'Fel Naturel' en een groene kleur. Philips was dit weekend te bewonderen in de nieuwe outfit op een bijeenkomst van Oost-Vlaamse bellemannen in Gent en Haegeman opende de nieuwe cultuursite Vagevuur. Beide heren verkozen de 'champetterlook' boven de historische klederdracht van hun voorganger Etienne Tempels. (YDS)