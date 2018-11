Stad zoekt vruchteloos naar nieuwe hoofdbibliothecaris: “Graag boeken lezen volstaat niet” Yannick De Spiegeleir

07 november 2018

15u27 3 Lokeren Enkele maanden na de pensionering van hoofdbibliothecaris Jozé Kuijpers is de stad Lokeren nog steeds op zoek naar een opvolger. Ook de zoektocht naar een nieuwe directeur voor de cultuurdienst verloopt moeizaam. “De nieuwe technologieën vormen een uitdaging voor de bibliothecaris van de toekomst”, zegt schepen van Cultuur Marina Van Hoorick (Open Vld).

Het was gemeenteraadslid Marjon Thienpondt (sp.a) die de kat de bel aanbond in het Lokerse halfrond. Volgens het oppositieraadslid was het stadsbestuur veel te laat gestart met het zoeken naar een opvolger voor hoofdbibliothecaris Jozé Kuijpers en diensthoofd van het departement Cultuur Piet Van Loocke. Van beide leidinggevende ambtenaren was bekend dat ze de pensioenleeftijd naderden. Toch ontbreekt een vervanger nu ze beiden al enige tijd met pensioen zijn.

Volgens schepen van Cultuur Marina Van Hoorick (Open Vld) ligt de oorzaak elders. “We zijn onze zoektocht naar opvolgers wel degelijk op tijd gestart, maar de veertig kandidaten die zich aanmeldden, moesten wel vier selectierondes overleven: twee schriftelijke toetsen, een mondelinge test én een assessment. Eén kandidaat werd na onze eerste oproep voor een hoofdbibliothecaris weerhouden, maar die besliste uiteindelijk om een andere professionele uitdaging aan te gaan.”

En zo komt het dat de selectieprocedure weer van nul moet beginnen. “Als schepen ben ik uiteraard niet betrokken bij de aanwerving, maar onze personeelsdienst en het onafhankelijke selectiebureau hebben voor de nieuwe selectieprocedure wel beslist om meer met cases te werken.” Van Hoorick heeft er vertrouwen in dat er straks wel degelijk een valabele kandidaat uit de bus komt. “Al mag de functie van hoofdbibliothecaris zeker niet onderschat worden. Graag boeken lezen volstaat niet. Er is nood aan een bibliotheek van de toekomst waarbij aandacht voor nieuwe technologieën zeker een belangrijk aandachtspunt vormt. Ook de vraag naar de bibliotheek als plek om te studeren, eventueel met aangepaste openingsuren is een voorbeeld van een extra invulling. Een hoofdbibliothecaris moet bovendien adequaat leiding kunnen geven. De functie is veelomvattend.”

Ook voor Piet Van Loocke, voormalig diensthoofd van het departement Cultuur, verliep de zoektocht naar een opvolger in eerste instantie vruchteloos. “Voor die procedure haalde geen enkele van de veertig kandidaten het einde van de selectie en werd een nieuwe vacatureoproep gelanceerd”, bevestigt Van Hoorick. Beide departementen worden tijdelijk geleid door de adjunct-hoofdbibliothecaris en de cultuurfunctionaris. De werking van beide diensten komt dus niet in het gedrang.

Wie interesse heeft in de vacature van hoofdbibliothecaris kan voor meer informatie surfen naar de website van de stad Lokeren. Reageren kan nog tot en met donderdag 22 november.