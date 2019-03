Stad zal publieke parking aanleggen in Brugstraat: “Meer nood aan parkeerplaatsen dan huisvesting op deze locatie” Yannick De Spiegeleir

05 maart 2019

14u01 0 Lokeren De leegstaande site in de Brugstraat, die momenteel in gebruik is als buurtparking, krijgt een definitieve bestemming als parkeerzone. Dat vernam raadslid Ron Van Kersschaver (sp.a) van schepen van Stadsvernieuwing Filip Liebaut (CD&V). “Bij de definitieve aanleg zal er ook ruimte vrijgemaakt worden voor de aanleg van groenvoorzieningen.”

Op de gemeenteraad werd het licht op groen gezet voor de bouw van een privaat woonproject dat 34 appartementen omvat tussen de Brugstraat en de Koning Albertlaan. Elders in de Brugstraat werden de voorbije jaren ook een twaalftal huizen onteigend en opgekocht door de stad om er sociale huisvesting te realiseren. In afwachting van die plannen werd het terrein tijdelijk ter beschikking gesteld als buurtparking. Een welkome ingreep zo bleek, want de parkeersite wordt druk gebruikt.

Op de jongste gemeenteraad polste raadslid Ron Van Kersschaver naar de toekomst van de site in stadseigendom. “De Brugstraat en de omliggende straten kampen met een hoge parkeerdruk en een moeilijke mobiliteitssituatie. De 34 nieuwe wooneenheden zullen voor extra parkeerdruk in de omgeving zorgen. Onze fractie vraagt zich dan ook af hoe de Brugstraat en zijn omgeving in de toekomst er zullen gaan uitzien op vlak van mobiliteit en parkeren.”

Schepen van Stadsvernieuwing Filip Liebaut (CD&V). “Het klopt dat er voorheen intenties waren van sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk om een woonproject te realiseren op de site die in handen is van de stad, maar de afgelopen jaren hebben bewezen dat er vooral meer nood is aan publieke parkeerplaatsen op de site dan huisvesting. Er zal dus een definitieve parking worden aangelegd met bijkomend groen”, aldus de schepen. “Ook de doorsteek voor fiets- en wandelverkeer blijft behouden.”

Van Kersschaver kan zich vinden in de beslissing, maar dringt er bij de stad wel op aan om elders in de stad voor extra sociale huisvesting te zorgen. Zijn fractie is ook vragende partij om de mobiliteit in de buurt van de Brugstraat en in de ruimere omgeving van Lokeren onder de loep te nemen door het bestaande mobiliteitsplan aan te pakken. Hij verwijst daarvoor ook naar de tussenkomsten van de buurtcomités van de Heirbrugwijk en ‘Leefbaar Everslaar’. “Er is nood aan een nieuwe, moderne visie op mobiliteit voor onze stad die moet uitgewerkt worden in samenwerking met experts. Dit kan volgens ons zeker in de schoot van deze commissies gebeuren. Kernverdichting ja, maar op een verstandige manier die de leefbaarheid van de buurten niet in het gedrang brengt.”