Stad wijst voorstel om bladkorven te plaatsen af: “Er belandt te veel ander afval in” Yannick De Spiegeleir

27 november 2018

14u40 0

Gemeenteraadslid Philippe Van Streydonck (N-VA) lanceerde in het Lokerse halfrond het voorstel om bladkorven te plaatsen in de Lokerse straten waar burgers afgevallen herfstbladeren in kwijt kunnen. Van Streydonck verwees naar het voorbeeld van andere gemeenten waar de bladkorven al in gebruik zijn. Schepen van Milieu Nina Van der Sypt (CD&V) wees zijn voorstel echter van de hand. “De optie om bladkorven te plaatsen is al vaker onderzocht. Maar deze worden jammer genoeg vaak niet correct gebruikt. Sommige mensen dumpen er hun tuinafval in of het wordt zelfs een verzamelplaats voor andere soorten afval. Daarom geven wij er de voorkeur aan om onze diensten de bladeren, waar nodig, zo snel mogelijk te laten ruimen.”