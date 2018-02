Stad viert 'Jaar van het Water' 28 februari 2018

02u57 0 Lokeren Het Lokerse stadsbestuur heeft deze week de campagne 'L'eau-keren Waterstad' gelanceerd. In 2018 staan er tal van activiteiten op stapel in het teken van het water.

"Met deze campagne wil de stad inwoners bewustmaken van het belang om zorgzaam om te gaan met water. En Lokeren als enige echte Durmestad nog meer op de toeristische kaart te zetten", zegt schepen Marina Van Hoorick (Open Vld). "Lokeren komt van leuk-arna dat in oorsprong 'plaats aan helder water' betekent", deelt de schepen nog een leuk weetje mee.





Het feestjaar start officieel op donderdag 22 maart op 'Wereldwaterdag'. In de kinderdagverblijven van kinderopvang Patjoepelke - Wistik kunnen ouders die dag proeven van verschillende 'waters met een smaakje'. Wie de actiekaart L'eau-keren 2018 invult, maakt kans op een hippe waterfles om dagelijks kraantjeswater uit te drinken.





Amazing Art

Producent Dopper strijdt wereldwijd tegen plastic afval en voor proper drinkwater. In de Klinkerstraat van de stadsbibliotheek loopt van donderdag 22 maart tot maandag 30 april een expo 'Water in de Kijker'. En op 24 maart start het kunstproject 'Amazing Art' met kunstwerken in 52 middenstandszaken in het teken van water. Ook een zomerbeachbar in het park, watervuurwerk en de busdagtocht 'De Durme van bron tot monding' staan nog op het programma.





Meer info via www.lokeren.be/L'eau-keren of in het Infopunt Toerisme op de Markt. (YDS)