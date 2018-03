Stad viert halve eeuw Durmebad met expo 08 maart 2018

Eind deze maand is het exact 50 jaar geleden dat het stedelijke zwembad van Lokeren zijn deuren opende. Naar aanleiding van het bijzondere jubileum - het Durmebad is één van de oudste zwembaden in de ruime regio - zal er een speciale expo worden opgebouwd. Leen Heyvaert, conservator van het stadsmuseum roept Lokeraars op om hun verhalen te vertellen over het zwembad, foto's en filmpjes te delen, net als zwemkleding, brevetten of andere retro zwemspullen. De leukste herinneringen krijgen in de loop van het jaar een plaats in het zwembad of op de Facebookpagina van de stad.





Ook Herman De Braekeleer, die meer dan dertig jaar aan het hoofd stond van de stedelijke sportdienst en het zwembad, verleent zijn medewerking aan het project. "Ik herinner me nog een anekdote uit mijn beginjaren. Op een dag kleurde het water van het zwembad op bepaalde plaatsen donkerblauw. We dachten meteen aan een chemische reactie en ontruimden het zwembad. Bij de controle achteraf bleek een belhamel een inktpot op de bodem te hebben achter gelaten. We hebben ook ooit een paling teruggevonden in het water. Het dier was overleden, want het kan niet overleven in het water van het zwembad."





Wie herinneringen of spullen wil delen, kan mailen naar via 50jaardurmebad@lokeren.be. In het weekend van zaterdag 24 en zondag 25 maart is er een feestprogramma met verschillende activiteiten waarvoor je kan inschrijven op zondagnamiddag: van synchroonzwemmen tot 'yoga op het water. Inschrijven via www.webshoplokeren.be. (YDS)