Stad vervangt zebrapaden op Markt 02u47 0 Foto Yannick De Spiegeleir Auto's moeten uitwijken voor de stroken die werden afgezet met hekken.

Een vijftal jaar na de vernieuwing van de Lokerse Markt zijn de zebrapaden al toe aan vervanging. "De witte mozaïektegeltjes die gebruikt werden voor de aanleg van de zebrapaden schilferden op vele plaatsen af. We kregen zelfs een aantal meldingen binnen van mensen die gevallen zijn. Daarom besliste het stadsbestuur om de tegeltjes te vervangen door nieuwe zebrapaden in het materiaal dat ook gebruikt is tijdens de tweede fase van de heraanleg van de Markt", klinkt het bij de dienst Openbare Werken. Ondanks de werken kunnen auto's nog steeds over de Markt rijden al moeten ze wel uitwijken ter hoogte van de afgezette stroken. De hinder kan enkele weken duren. "In functie van de wekelijkse markt zullen we stroken bedekken met platen." (YDS)