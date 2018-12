Stad verkiest voorzitter Parktheaterfestival Werner Hillaert (64) tot Meest Verdienstelijke inwoner: “Heb nog steeds dromen die ik wil verwezenlijken” Yannick De Spiegeleir

28 december 2018

15u59 0 Lokeren Elk jaar vindt de wereldtop van het straattheater de weg naar het Lokerse Parktheaterfestival. Het is slechts één van de vele pluimen op de hoed van Werner Hillaert. Voor al zijn inspanningen op vlak van het cultuur en jeugd bekroont het stadsbestuur hem met de titel ‘Meest Verdienstelijke Lokeraar’.

Noem een Lokerse vereniging of evenement en de kans is vrij groot dat Werner Hillaert er zijn stempel of heeft gedrukt. Vandaag kennen Lokeraars hem vooral als voorzitter van het gerenommeerde Parktheaterfestival waarvan hij sinds de opstart in 1997 de drijvende kracht achter is of als afscheidnemend voorzitter van toneelvereniging de Sinfra’s.

Maar de kersverse Verdienstelijke Lokeraar heeft nog een pak andere verwezenlijkingen op zijn conto staan. Zo stond hij als eerste voorzitter van het vernieuwde jeugdhuis Okapi mee aan de wieg van de tot ver buiten Lokeren gekende ’60 uren van den Okapi’. Als jeugdleider stampte hij de tweejaarlijkse badkuipenrace van KSA-VKSJ uit de grond. Bovendien was hij lid van de eerste bestuursploeg en de programmatieploeg van de Lokerse Feesten.

“Werner Hillaert kan jong en oud laten samenwerken. Als volwassen begeleider bij de KSA kon hij zich verplaatsen in de leefwereld van jongeren waardoor hij van hen veel respect kreeg, zelfs van de zogenaamde moeilijke karakters”, bewierookt het juryverslag de kersverse laureaat.

Hillaert, die tot zijn pensioen professioneel actief was op de mobiliteitsdienst van de stad, laat de complimenten zich welgevallen. “De rode draad door mijn engagement is inderdaad de samenwerking met andere mensen en meer specifiek jongeren”, beaamt hij. De laureaat haalde het voor andere genomineerden zoals Linda Declerck van de nostalgische Facebookpagina Oude foto’s van Lokeren en omstreken, De Moazoart en De Steiger. “Ik wist dat ik genomineerd was, maar toch was de titel een verrassing. Normaal sta ik niet graag in de schijnwerpers, maar ik ben toch enorm vereerd met deze erkenning.”

De komende jaren wil Hillaert samen met zijn vrouw Christa, die op vele fronten mee aan zijn zijde stond, het wat rustiger aan doen. Zo namen beiden recent afscheid van hun bestuursfunctie bij de Sinfra’s. Toch denkt Hillaert, ondanks zijn rijke palmares, nog niet volledig aan stoppen. “Ik hoop nog enkele jaren actief te zijn als voorzitter van het Parktheaterfestival én blijf ook dromen hebben die ik nog wil verwezenlijken.” De Meest Verdienstelijke Lokeraar wil zijn pijlen richten op het Lokerse theatertalent. “Ik wil de komende jaren graag een samenwerking op poten zetten tussen de toneelopleiding van Kunstacademie Ter Beuken en de vele toneelverenigingen die onze stad rijk is. We merken nu nog te vaak dat Lokers acteertalent zich aansluit bij theatergroepen buiten onze stad.”